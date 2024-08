Szerdától harmadfokúra emelik és augusztus 18-án, vasárnap éjfélig meghosszabbítják az országos tisztifőorvos által az ország egész területére korábban elrendelt hőségriasztást – írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Ebben az időszakban Fokozott odafigyelést igényelnek a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők, emellett ügyeljünk a házi kedvencekre is.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A Nemzeti Népegészségügyi Központ arra emlékeztetett, hogy a nagy melegben az izzadás kétféle egészségi problémát okozhat: a kiszáradást és a nátriumvesztést. Azonban, ha nem iszunk elég folyadékot, akkor a testhőmérséklet emelkedni kezd, ami súlyos következményekkel is járhat. Azt is kérték, hogy a hőségriasztás alatt az idősek a nap legforróbb óráiban ne menjenek az utcára. Azt írták, hogy a hőguta akkor alakul ki, amikor hosszantartó meleg hatás miatt a szervezet hőháztartása felborul, a szervezet túlmelegszik, mivel nem tudja leadni a felesleges hőt. A hőgutát a vörös fejről, a forró, száraz bőrről, kifejezéstelen tekintetről, tántorgó járásról, megemelkedett pulzusról és igen magas testhőmérsékletről ismerhetjük fel. A hőguta orvosi kezelés nélkül akár halálos is lehet.

Szegeden kedden délután négy órakor 39 Celsius-fokot mért a HungaroMet. Az előrejelzések szerint a következő napokban is a 40 fokhoz közelít majd a hőmérséklet. A mögöttünik hagyott július pedig a föld legmelegebb hónapja volt a meterológiai mérések kezdete óta.