Folytatódik a kánikula

A sok napsütés mellett magas gomolyfelhők is képződnek, és főleg délután, illetve este alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Az északkeleti szél élénk lesz, zivatarok környékén pedig erősödhet. A Köpönyeg szerint forró, 35 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk.

Erős lesz az UV sugárzás

A tartós hőség különösen az időseket és a szív- és érrendszeri betegeket terheli meg, de az egészséges emberek számára is kimerítő lehet. Ilyenkor gyakran jelentkezhet fáradékonyság, indokolatlan kimerültség, fejfájás és álmosság, valamint fokozódik a fülledtség, ami komoly terhet ró a szervezetre. A szív- és érrendszeri betegek esetében gyakoribb lehet a szédülés, a vérnyomás-ingadozás, a keringési problémák, valamint jelentkezhet ödéma, nehézlégzés és fulladás is. Az UV sugárzás erős lesz, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye is fennáll, ezért fontos a megfelelő védelemről gondoskodni, és kerülni a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napfényt.