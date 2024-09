Hűvös napunk lesz, a Köpönyeg tájékoztatása szerint a hőmérő higanyszála alig éri majd el a 10 fokot. Ezen felül legyen nálunk esernyő, mert ma is esős időnk lesz. Főként a reggeli órákban számíthatunk kiadós csapadékra, napközben csökken az intenzitása, de továbbra is eshet.

Ezen túl erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.