– Szegeden és környékén a nyár rendkívüli volt. A mérések kezdete óta, azaz az elmúlt 150 évben mindössze egyetlen egyszer fordult elő, hogy egy hónapban meghaladta a havi középhőmérséklet a 25 fokot, idén azonban júliusban és augusztusban is 26 fok felett volt ez az érték. De rekordot döntöttünk a forró napok számában is: összesen 32 napon haladta meg a csúcsérték a 35 fokot. Mindezek mellé soha nem éltünk át ennyi trópusi éjszakát: még a repülőtér mellett is 26 ilyet jegyeztek fel