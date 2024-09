Fővárosi és országos melegrekordok is sorra dőlnek meg a napokban. A HungaroMet Zrt. honlapjáról kiderül, hogy szerdán a fővárosi mellett az országos hajnali melegrekord is megdőlt. Azt írták, Pécs Árpádtetőn csak 22,8 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet éjjel, amivel megdőlt az országos hajnali melegrekord. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 21,4 fok volt, amit 2009-ben, Szeged belterületén mértek. Nemcsak hajnalban, napközben is új melegrekord született, szerdán a Baja Csillagvizsgáló meteorológiai állomáson 36,2 fokot rögzítettek, ezzel új országos napi melegrekord született. Közösségi oldalukon arról számoltak be, hogy az említett napon átlagosan 10 Celsius-fokkal volt magasabb a maximum-hőmérséklet az ilyenkor szokásosnál.

Teljesen kiszáradt ez a szabadidős horgásztó Ásotthalmon a nagy forróság és a csapadékhiány miatt. Fotó: Török János

Melegrekordok hava volt az előző

Az augusztusról készített összefoglaló szerint az idei nyár többi hónapjához hasonlóan 2024 augusztusa is sokkal melegebb volt az ilyenkor megszokottnál.

– Június az ötödik, július az első, augusztus a második legmelegebb hónap lett 1901 óta. Az augusztusi középhőmérséklet országos átlaga 24,53 Celsius-fok volt, ami megegyezik az idei júliusi középhőmérséklettel, és mindössze 0,01 fokkal marad el az 1901 óta legmelegebb hónap, az 1992. évi augusztus mögött – írták.

Szélsőségek és hullámzás

Megjegyezték azt is a HungaroMet Zrt. honlapján, hogy bár az elmúlt tíz évben túlsúlyban voltak az átlagosnál melegebb évek, az idei ezek közül is kiemelkedik. Nagyon szélsőségesnek mondható, hiszen több mint 1 fokkal melegebb a második legmelegebb, 2022-es augusztusnál.

Augusztus első hetében a napi középhőmérséklet 2-3 fokkal az 1994-2023-as átlag alatt alakult, majd nagyjából a hónap közepéig folyamatosan emelkedett, és a hónap legmelegebb napjain 27,5 fok közelében stagnált. Ezt lassú csökkenés követte, ám ez megfordult, és a hónap utolsó napjaiban is maradt a szokatlanul meleg idő, augusztus 31-én 7 fokkal volt melegebb az 1994-2023-as átlagnál.

Nálunk volt a legmelegebb

A legmelegebbet ezúttal is az Alföld déli részein mérték. Több cikkünkben is foglalkoztunk a helyzettel, hiszen Ásotthalomnál például teljesen kiszáradt egy szabadidős horgásztó, amelyből szerencsére a halakat ki tudták menteni. A Kakasszéki szanatóriumtól a Gyopárosi tavakig húzódó Kakasszéki tavakban sincs jelenleg víz.