Ragyogó napsütés és forróság várható, a hőmérséklet 32-37 fok között alakul. Az aszály továbbra is fennáll, csapadék nem várható, és a szél is gyenge marad, így a melegben alig lesz enyhülés. A Köpönyeg szerint A tartós kánikula különösen megterhelő lehet az idősek és a szív-érrendszeri betegek számára, de az egészségesek is fáradtságot, fejfájást és aluszékonyságot tapasztalhatnak. Erős UV-sugárzásra és a hőguta, kiszáradás, leégés veszélyére is figyelni kell, kerülve a déli órákban a közvetlen napozást.