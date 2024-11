Szombaton az időjárás alapvetően gyengén felhős lesz. A Köpönyeg előrejelzése alapján hosszabb napos időszakok is várhatók, de helyenként kialakulhatnak záporok vagy hózáporok is. Az északi, északkeleti szél több helyen élénk lehet. A hőmérséklet 4 és 9 fok között alakul a kora délutáni órákban. Hajnalban ködfoltok nehezíthetik a közlekedést.

Szombati időjárás: hosszabb napos időszakok várhatóak. Fotó: DM

Az időjárást egy gyenge hidegfronti hatás is befolyásolja, ami különösen a frontra érzékeny embereknél fejfájást, vérnyomás-ingadozást és szédülést okozhat. A szív- és érrendszeri problémákkal küzdők számára mellkasi fájdalom vagy a stroke kockázatának növekedése is várható. Krónikus betegségek, például ízületi fájdalmak is felerősödhetnek ebben az időszakban.