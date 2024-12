A klímaváltozás hatása nemcsak az időjárás szélsőségeiben érhető tetten, hanem az élővilág változásaiban is. Új növényfajok, például a manszanilyafa, olyan területeken jelenhetnek meg, ahol eddig ismeretlenek voltak, és komoly kockázatot jelenthetnek az emberi egészségre.

A klímaváltozás miatt a mérgező manszanilyafa új területeken jelenhet meg. Fotó: Köpönyeg.hu

Klímaváltozás és az élővilág átalakulása

A Köpönyeg szerint ezek közt a klímaváltozás miatt betelepülő vendégek közt vannak olyanok, melyeknek örülünk, mint az olajfa, de vannak olyanok is, melyek kifejezetten kellemetlen, sőt, veszélyes jövevények. Hiszen a növények is védekeznek, sokszor igen agresszívan.

Mérgező fenyegetés: a manszanilyafa

A manszanilyafa, amely eredetileg a trópusokon és Amerika melegebb régióiban őshonos, a klímaváltozás miatt új területekre is eljuthat. Ez a 15 méteres fa minden részében mérgező: édes termése fulladást, gyomor és bélvérzést is okozhat, kérge hólyagos bőrgyulladást vált ki, és még az esővíz, amely lefolyik róla, is szem- és bőrirritációt eredményezhet. Különösen veszélyes a gyerekekre és az állatokra.

Váratlan kihívásokat teremt a természet

A klímaváltozás nemcsak az időjárásban okoz szélsőségeket, hanem váratlan és veszélyes helyzeteket is teremthet az élővilág terjeszkedése miatt. Az emberiség olyan kihívásokkal néz szembe, amelyekre nem számított, és amelyek az életminőséget és a környezet biztonságát is fenyegetik. A manszanilyafa terjedése jól példázza, milyen fájdalmas meglepetéseket tartogathat számunkra a természet.