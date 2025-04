Napsütés után jöhet a hidegzuhany, bármikor leszakadhat az ég

Meleg, szinte már nyárias meleg várható a mai napon, 24-25 fokos maximumokkal. A nap folyamán gomolyfelhők is képződhetnek, záporokra és zivatarokra hívják fel a figyelmet a meterológusok.

Napos idő, de érdemes vigyázni. Fotó: DM

A nap jelentős részében napos, gomolyfelhős idő várható, de érdemes figyelni, hiszen a Dél-Alföldön felhőszakadás és zivatarok is előfordulhatnak. A felhőszakadásokat viharos széllökések is kísérhetik. A HungaroMet szerint már citromsárga figyelmeztetés van érvényben, ezért aki nem szeretne ma elázni érdemes esőkabátot vagy esernyőt is csomagolni a napszemüveg mellé.