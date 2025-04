Kellemes hőmérséklet dukál csütörtökre, de van itt egy kis csavar

Csütörtökön Szegeden és a vármegyében változékony időjárásra számíthatunk. A nap folyamán fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok.

Tavaszias időjárás várható, de érdemes esernyőt is magunknál tartani. Fotó: DM

A hőmérséklet továbbra is tavaszias marad, a maximumok 25–26 °C körül alakulnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga figyelmeztetést adott ki heves zivatarok, és erős széllökések miatt a Dél-Alföldre, így érdemes figyelni az időjárási körülményekre. Az ország nagy részén többórás napsütésre számíthatunk, de nem árt, ha egy esernyőt magunknál tartunk, mert záporok, és hirtelen kialakuló zivatarok is előfordulhatnak. A Tiszántúlon akár a 30 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A tavaszias időjárásban érdemes kültéri programot választani kikapcsolódásnak, de érdemes figyelni az aktuális időjárás jelentést.