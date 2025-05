Jöhet a 46 fokos pokol, a meteorológus válasza mindenkit meglepett

– Már nemcsak a kamuoldalakon köröz több hete a pusztító forróságról szóló álhír meteorológusokra hivatkozva, hanem most már nagy híroldalakon is futótűzként terjed a hülyeség – fakadt ki közösségi oldalán Tóth Tamás. A HungaroMet Nonprofit Zrt. meteorológusa azokra az információkra reagált, miszerint nyáron 100 éve nem látott hőség jöhet hazánkban, 43-46 fokos hőmérsékletekkel. Az elmúlt napokban megjelent cikkek szerint 2025 nyara minden eddiginél forróbb lesz, mely nem csak komfortérzetünket rontja, de egészségügyi és mezőgazdasági szempontból is komoly kockázatokat jelent.

Nem lesz 46 fokos forróság, ám a hosszú hétvégén kapunk egy kis nyári ízelítőt. Archív fotó: Török János

Nem lesz idén 46 fokos forróság

Tóth Tamás posztjában hangsúlyozta: ezekben a cikkekben nem szólalt meg meteorológus, hiszen a szakemberek nem is állítják, hogy ilyen hőség vár ránk. – Magyarországon egyetlen meteorológus nem nyilatkozott abszolút melegrekordot megdöntő forróságról és nem kelt riadalmat. Idén nem lesz 46 fok, maximum a napon felejtett vagy rosszul elhelyezett hőmérőkön – jelentette ki.

Hazánkban egyébként az eddigi abszolút melegrekord 41,9 fok, melyet 2007-ben mértek Kiskunhalason. Ez több mint 4 fokkal kevesebb, mint amiről az elmúlt napok cikkei szóltak, ebből is érzékelhető, mennyire túlzó ez a jóslás.

– A kétezres években mindössze 8 nyáron fordult elő, hogy valahol az országban 40 fokot elérő vagy azt meghaladó hőmérsékletet regisztráltak, azaz még most, a klímaváltozás korában is elég nehezen érjük el ezt a bizonyos kritikus küszöbértéket – mondta a meteorológus.

Nyárias lesz a mostani hosszú hétvége

És ha már időjárás: ami a mostani hosszú hétvégét illeti, a nyárból már kapunk ízelítőt, de semmiképpen nem lesz forróság. – A kellemes melegben napról napra emelkedik a hőmérséklet. Országos átlagban a szombat lesz a legmelegebb, lesz, ahol a 30 fokot is eléri a hőmérő higanyszála. Vasárnaptól éleződnek ki a hőmérsékleti kontrasztok: az észak-nyugati és dél-keleti országrészek között akár 10 fok is lehet a különbség, és ekkortól már várhatók záporok, zivatarok. Vármegyénkben azonban akár még hétfőn is nyári nap lehet.