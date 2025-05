Nem véletlen, ha ma nehezebben bírja a napot

Továbbra is marad a kora nyárias idő, napsütéssel és időnként gomolyfelhőkkel tarkítva. A délnyugatira forduló szél gyenge marad, a hőmérséklet 23 és 28 fok között várható. Szegeden is kellemes idő lesz: hajnalban 12, délután akár 26 fok is lehet, változóan felhős-napos periódusokkal.

Kellemes tavaszi időre számíthatunk pénteken. Fotó: DM

Bár fronthatás jelenleg nem érvényesül, a jelentős napi hőingadozás megterhelheti a szervezetet. A hirtelen hőmérséklet-változás fejfájást, fáradékonyságot, koncentrációs zavart okozhat, különösen az idősek és krónikus betegek számára – tájékoztat a Köpönyeg.