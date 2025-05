Figyelmeztetést adtak ki, akár jégeső is lehet

A villámlás jelentős kockázatot jelenthet, különösen szabadtéren, a meteorológusok óvatosságra intenek.

Zivatarra figyelmeztetnek a szakemberek. Fotó: HungaroMet

A HungaroMet legfrissebb riasztása szerint Csongrád-Csanád vármegyében zivatarok várhatók. A legnagyobb veszélyt a villámlás jelenti, ami különösen a szabadban tartózkodók számára lehet veszélyes. A viharokat erős széllökések és jégeső is kísérheti.A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a zivatarok idején lehetőleg kerüljük a nyílt területeket, és autóval is fedett helyen parkoljunk. Az elektromos eszközök védelme érdekében érdemes azokat idejében áramtalanítani. A lakosságot arra kérik, kísérjék figyelemmel a friss időjárási riasztásokat, mivel az időjárás hirtelen is változhat.