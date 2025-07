Minden lesz: meleg, eső, villám, csak nyugalom nem

Szerdán, július 16-án erősen felhős, időnként borongós időjárásra számíthatunk Csongrád-Csanád vármegyében.

Fotó: DM

A napi csúcshőmérséklet eléri a 32 °C-ot, míg a reggeli minimumok 18 °C körül alakulnak. A HungaroMet figyelmeztetése szerint sárga riasztás van érvényben a térségben heves zivatar és felhőszakadás miatt. A záporokat villámlás, viharos szél, sőt jégeső is kísérheti, helyenként akár 25–30 milliméternyi csapadék is lehullhat rövid idő alatt. Emellett sárga szintű hőségriasztás is érvényben van, mivel a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 °C-ot.