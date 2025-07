Holnap a napsütés mellett, az esernyőt se felejtsék otthon

Kedden közepesen vagy erősen felhős időre számíthatunk, időnkénti napsütéssel.

Változékony időjárással érkezik a kedd. Fotó: DM

A Nyugat-Dunántúlon tartósan zárt maradhat a felhőzet, de a délután második felében keleten is megvastagszik a felhőzet. A reggeli órákban előforduló csapadékgócok fokozatosan megszűnnek, ám délutántól újra záporok és zivatarok alakulhatnak ki a középső országrészben. Estére a déli területeken kisebb eső is előfordulhat. Az északi szél a Dunántúlon és a Tiszántúlon megerősödhet, néhol viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 Celsius-fok között alakul, a nyugati régiókban ennél kissé hűvösebb lehet az idő – írja a HungaroMet előrejelzése.