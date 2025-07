Negyven fokról zuhanunk a mélybe: légörvény csap le Csongrád-Csanád vármegyére

A nyár szerelmeseinek érdemes még most kihasználniuk a meleget és a napsütést, hamarosan ugyanis hosszabb időszakra elbúcsúzhatunk a strandidőtől. Szombatig az Alföldön még megmarad a kánikula: a csúcsérték holnap megközelítheti a 40 fokot is. Aki teheti, ezt a napot mindenképpen érdemes vízparton töltenie, természetesen megfelelő módon gondoskodva a napvédelemről. A forróság annak lesz köszönhető, hogy a tőlünk nyugatra elhelyezkedő hidegörvény előoldalán délies áramlással most tódul be a szubtrópusi légtömeg. Emiatt a legmagasabb fokú hőségfigyelmeztetés van érvényben, de nem sokáig: vasárnap 10 fokot zuhan majd a hőmérséklet.

Mediterrán eredetű légörvény zúdítja ránk a csapadékot, véget vetve a több hetes hőségnek. Fotó: Karnok Csaba

Egy légörvény nagymennyiségű csapadékot hoz a forróság után

Ennek oka, hogy a mediterrán térségből egy légörvény húzódik fölénk, ami kiterjedt és nagyobb mennyiségű csapadékot szállíthat az Alföld déli és középső részeire – tehát Csongrád-Csanád vármegyébe is. Tóth Tamás, a HungaroMet Nonprofit Zrt. meteorológusa elmondta, fél, vagy akár egy havi csapadék is lehullhat nálunk, köszönhetően annak, hogy a légörvény középpontja felettünk lesz.

– Szombat délutántól számíthatunk akár intenzív zivatarok megjelenésére is. Szombatról vasárnapra virradóra, illetve vasárnap is sokfelé hullik majd csapadék. Hogy hol alakul ki heves zivatar, szélnyírással, esetleg jégesővel, függ attól, hogy milyen napszakban érkezik a zivatar vagy hol áll össze nagyobb rendszerré – magyarázta, miért nem lehet ezeket a nyári, hirtelen jövő időjárási veszélyhelyzeteket napokkal előre pontosan jelezni.

Egy hétig biztosan nem tér vissza a kánikula

Ha ez az örvény elvonul, kedden újabb érkezik, mely szintén az ország déli és keleti felébe hoz csapadékot. A lehűlés tehát most tartósnak ígérkezik: a szombati forróság után jó darabig nem tér vissza a kánikula. A következő egy hétben nem éri el a 30 fokot sem a nappali maximum hőmérséklet, éjszaka pedig 14–17 fokra hűl le a levegő. Strandolásra tehát nem biztos, hogy tökéletes lesz az idő, aki mostanra időzítette belföldi nyaralását, érdemes inkább túrázásban, városnézésben gondolkodnia. A lakások azonban ismét kicsit lehűlhetnek, és éjszaka könnyű lesz átszellőztetni az otthonokat, ami a klímával nem rendelkeznek nagy megváltást jelent majd. A lassan két hónapja tartó szárazság után pedig a mezőgazdaságban kifejezetten megváltás lesz az esőzés.