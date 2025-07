Na most tényleg kitörhet a vihar! Vigyázz, ha mész valahova!

Heves zivatar és felhőszakadás várható, másodfokú figyelmeztetés érvényben – hívta fel a figyelmet a HungaroMet.

Másodfokú veszélyjelzés van érvényben az ország nagy területén a viharok esetleges kialakulára miatt. Fotó: HungaroMet

A következő órákban hevesebb zivatarokra és intenzív felhőszakadásokra kell számítani több térségben. A villámlások mellett erős széllökések és jégeső is kísérheti a zivatarokat, amelyek veszélyt jelenthetnek a szabadban tartózkodókra és a közlekedésre is. Egyes helyeken rövid idő alatt akár 50 mm-t meghaladó csapadék is hullhat.