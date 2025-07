Hatalmas mennyiségben zúdulhat le az eső Csongrád-Csanádra

Ma estig több hullámban számíthatunk zivatarokra az ország számos pontján, akár Csongrád-Csandában is.

Sok esőt hozhat a zivatar. Fotó: HungarMet

A záporokhoz jellemzően felhőszakadás társulhat, főként a délnyugati, majd délutántól a középső tájakon, ahol akár 50–80 mm csapadék is lehullhat.

A HungaroMet szerint zivatarokat emellett kisebb méretű jégeső (1–2 cm) és átmeneti viharos széllökés (általában 60–80 km/h, helyenként ezt meghaladó értékekkel) is kísérheti. A keleti országrészben délutánig akár heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek során a széllökések meghaladhatják a 90 km/h-t, a jégszemek átmérője pedig a 2 cm-t is elérheti vagy túllépheti.

Miután lemegy a nap kevesebb lesz a zivatar is

Az éjszaka folyamán jelentősen csökken a zivatartevékenység, inkább már csak az északkeleti területeken lehet számítani villámtevékenységre, ott is elszórtan, felhőszakadással kísérve. Holnap déltől ismét zivatarok kialakulására van esély, elsősorban a Dunától keletre, különösen az ország keleti harmadában. Ezekhez ismét társulhat felhőszakadás (>30 mm), viharos szél (60–75 km/h), valamint egy-egy helyen jégeső is előfordulhat. Az ország nyugati részén legfeljebb elszigetelten, a délutáni órákban pattanhat ki egy-egy zivatar.