Időjárás

3 órája

A hűvösebb vasárnapnak ára lehet

Címkék#Csongrád-Csanád vármegyében#szél#hőmérséklet

Nagyon gondoljuk át a vasárnapi kirándulásokat.

Delmagyar.hu

Vasárnap Csongrád-Csanád vármegyében már megtörik a kánikula: a nappali hőmérséklet 30 °C körül alakul, hajnalban pedig 17 °C-ig is lehűlhet. A HungaroMet előrejelzése szerint záporok, zivatarok várhatók, helyenként erős széllel és jégesővel.

Fotó: DM

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

