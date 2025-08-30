augusztus 30., szombat

6 perce

Meglepő nyári mérleg: van, ahol dőlt az eső, máshol alig pár milliméter hullott

Címkék#átlag#mennyiség#csapadék

A HungaroMet összesítése szerint idén nyáron jelentős különbségek alakultak ki a csapadékmennyiségben. Mutatjuk a részleteket.

Delmagyar.hu

Ahogy lassan a nyár végéhez érkezünk, már körvonalazódik, miként alakult az évszak csapadékeloszlása Magyarországon. A HungaroMet összesítése szerint nagy különbségek mutatkoznak a térségek között: több helyen jócskán elmaradtunk az átlagtól, miközben néhány településen még túl is szárnyalták azt.

aszály
Az aszály és a csapadék hiánya sok helyen gondot okoz. Fotó: HungaroMet

Komoly aszály az Alföldön

A mérőautomata-adatok alapján Hegyeshalom jelenleg az éllovas, itt augusztusban és az egész nyári időszakban is több eső hullott, mint a sokéves átlag.

Ezzel szemben a legszárazabb térségnek Gyomaendrőd bizonyult, ahol augusztusban eddig még 4 milliméter csapadék sem érkezett. Az elmúlt 90 nap mérlege szerint pedig Sátorhely van a lista végén: mindössze 35 milliméter eső esett, ami az országos háromhavi átlag (203 mm) alig 17 százalékának felel meg.

A szakemberek ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy ezek az adatok még nem véglegesek. A hétvégén többfelé számítani lehet újabb csapadékra, sőt, előfordulhatnak olyan felhőszakadások is, amelyek rövid idő alatt egy egész havi mennyiséget zúdíthatnak le egy-egy térségben.

Az aszály Csongrád-Csanádban is problémás

Az egyre melegebb és szárazabb tavaszok évről évre súlyosabb gondokat okoznak a mezőgazdaságban – és nem csak ott. Az aszály nemcsak a termőföldet, hanem a természetes élőhelyeket is veszélyezteti. Ami a termőföldeket illeti, helyenként 300–400 milliméter csapadék hiányzik belőle – ez nagyjából az éves átlagos csapadékmennyiség felének felel meg. Olyan súlyos az aszályhelyzet, hogy van, ahol porba vetettek. A homokhátsági gazdálkodók levelet írtak a területüket érintő vízhiány miatt az agrártárca vezetőjének, aki úgy döntött személyesen válaszol a termelőket érintő problémákra Mórahalmon, június 2-án egy gazdafórumon.

Lehűl a levegő

A hétvége fordulatot hoz, ugyanis egy markáns hidegfront érkezik északnyugat felől, amely fokozatosan vonul át az ország keleti részei felé. Ez gyökeresen megváltoztatja az időjárás jellegét: a napos időszakokat egyre több csapadék, viharos szél és gyors hőmérséklet-csökkenés váltja fel.

 

