Elmaradhat-e a tűzijáték az időjárás miatt? Most minden kiderül

Az, hogy milyen lesz az időjárás augusztus 20-án, 2006 óta szinte minden évben fontos téma. Tizenkilenc éve öt ember vesztette életét és több százan megsérültek, miután a fővárosi tűzijáték kezdete után pár perccel erős széllel érkező vihar csapott le. Ekkor rengetegen indultak volna haza egyszerre, ráadásul a sötét és az eső miatt alig lehetett látni. Volt, aki a tömegben sérült meg, mások a kidőlő fáktól, lehulló cserepektől. A mentést nehezítette, hogy a pánikoló tömegben a mentők is nehezen tudták megközelíteni a sérülteket.

Augusztus 20-án a várható időjárás szerint zavartalan tűzijáték lesz Szegeden. Illusztráció: Shutterstock

Vármegyénkben nem várható vihar a tűzijáték alatt

Azóta minden évben nagy hangsúlyt kapnak az előzetes időjárás-jelentések. Idén is kiadta a HungaroMet Nonprofit Kft., hogy mire számíthatunk szerdán este, melyből kiderült, az ország nagy részén semmi nem fenyegeti a kellemes nyáresti kikapcsolódást. Mint írták, augusztus 20-án estig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időre számíthatunk élénk déli, délnyugati széllel. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. A nap második felében azonban nyugat felől már vastagabb felhőzet érkezik fölénk, és kora estétől az ország északnyugati felén már növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye. Éjfélig azonban még összességében kevés helyen fordulhatnak ilyenek elő. Vármegyénk ráadásul nem is tartozik azon területek közé, ahol zivatarveszélyre figyelmeztettek volna, vagyis valószínűleg zavartalanul lezajlanak majd a programok.

Augusztus 20 után jön a menetrend-szerinti lehűlés

Augusztus 20-ával azonban – ahogyan az sokszor lenni szokott – véget ér a kánikula. Érkezik egy hullámzó hidegfront, mely miatt jelentős lehűlés kezdődik. Csütörtökön délen, délkeleten még kitart a hőség, 35-36 fok körül alakulnak a maximumok, északon és nyugaton azonban már csak 23-29 fok lesz. Délnyugat felől egyre többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, legkésőbb délen, délkeleten. Heves zivatarokra is készülni kell, melyekhez nagyobb méretű jég, felhőszakadás, akár 80-90 km/órát meghaladó erejű széllökés társulhat. A front mögött hétvégén mérsékelten meleg idő várható hűvös hajnalokkal, 21-27 fokos maximumokkal. Az északnyugati szél még gyakran feltámadhat, emellett napos-gomolyfelhős idő várható, jelentéktelen zápor csak néhol alakulhat ki. Kánikula, 30 fok fölötti maximumok ezt követően sem várhatók már, jó hír viszont, hogy esős idő helyett alapvetően kellemes napos időszak várható a nemzeti ünnep után is.