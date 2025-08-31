Csapadék és viharos szél: videón, ahogy a hidegfront átvonul az országon

A hullámzó hidegfront és a hozzá kapcsolódó csapadékrendszer már tegnap este elérte Magyarországot.

Bakonybélben hullott a legtöbb csapadék, több térségben zivatarok és viharos széllökések kísérték a hidegfront átvonulását. Illusztráció: Pezzetta Umberto

A front déli ága ma egy hidegörvény formájában alakítja tovább időjárásunkat, amely jelentős csapadékot hozott főként a nyugati országrészben. A legtöbb csapadékot Bakonybélben regisztrálták, míg a délnyugati határvidéken és a Duna vonalának szélesebb térségében intenzív zivatarok alakultak ki. Ezeket több helyen viharos széllökések és felhőszakadások kísérték – írja a HungaroMet.