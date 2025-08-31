1 órája
Csapadék és viharos szél: videón, ahogy a hidegfront átvonul az országon
Tegnap este hazánkat elérte a hullámzó hidegfront csapadékrendszere, amely mára egy hidegörvény hatására tovább fokozta a csapadék mennyiségét. A legtöbb esőt az Észak-Dunántúlon mérték, de több térségben heves zivatarok és viharos széllökések is kialakultak.
A hullámzó hidegfront és a hozzá kapcsolódó csapadékrendszer már tegnap este elérte Magyarországot.
A front déli ága ma egy hidegörvény formájában alakítja tovább időjárásunkat, amely jelentős csapadékot hozott főként a nyugati országrészben. A legtöbb csapadékot Bakonybélben regisztrálták, míg a délnyugati határvidéken és a Duna vonalának szélesebb térségében intenzív zivatarok alakultak ki. Ezeket több helyen viharos széllökések és felhőszakadások kísérték – írja a HungaroMet.