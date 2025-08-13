augusztus 13., szerda

29 perce

Tovább fokozódik a hőség, de hol van a vége?!

Fokozódó meleg és sok napsütés. Ez vár ránk a következő napokban is.

Delmagyar.hu

Zavartalan napsütésre számíthatunk, felhő szinte egyáltalán nem lesz az égen. A hőség tovább fokozódik, helyenként akár 36–37 fokot is mérhetünk a délutáni órákban. A száraz, nyári idő egész nap kitart, csapadék sehol sem várható.

forróság, egyre csak fokozódik.
Fokozódik a forróság, érdemes a vízparton vagy klímás helyen tölteni a napot. Fotó: Karnok Csaba

Északnyugaton a délkeleti szél időnként élénkebben fújhat, ami némi enyhülést hozhat a forróságban. Hajnalban még sokfelé kellemesen felfrissül a levegő, 9 és 17 fok között alakulnak a minimumok, ám napközben gyorsan melegszik a levegő, a csúcsértékek 32 és 37 fok közé emelkednek.

Forróság és napsütés 

A tűző nap és a hőség miatt ajánlott bőséges folyadékfogyasztás, a déli órákban pedig érdemes árnyékba húzódni, hogy elkerüljük a hőgutát és a leégést.

