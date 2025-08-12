augusztus 12., kedd

13 órája

Időjárás szempontjából semmi váratlan nem várható

Címkék#kánikula#szél#levegő

Meleg és száraz időjárás várható, csapadék nem valószínű.

Delmagyar.hu

Kedden is a napsütésé lesz a főszerep, derült, csapadékmentes idő ígérkezik. A Dunától keletre időnként élénk északkeleti szél frissítheti fel a levegőt, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A hajnal sok helyen kifejezetten üdítően indul, 8 és 16 fok között alakul a minimum, majd napközben ismét forró nyári idő köszönt be, 29 és 34 fok közötti csúcsértékekkel.

meleg
Meleg és csapadékmentes idő várható a továbbiakban. Fotó: Török János

A tartósan derült, száraz idő kiváló lehetőséget ad szabadtéri programokhoz, de a kánikula miatt érdemes gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról és a déli órákban kerülni a tűző napot.

 

