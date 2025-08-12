Helyi időjárás
13 órája
Időjárás szempontjából semmi váratlan nem várható
Meleg és száraz időjárás várható, csapadék nem valószínű.
Kedden is a napsütésé lesz a főszerep, derült, csapadékmentes idő ígérkezik. A Dunától keletre időnként élénk északkeleti szél frissítheti fel a levegőt, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A hajnal sok helyen kifejezetten üdítően indul, 8 és 16 fok között alakul a minimum, majd napközben ismét forró nyári idő köszönt be, 29 és 34 fok közötti csúcsértékekkel.
A tartósan derült, száraz idő kiváló lehetőséget ad szabadtéri programokhoz, de a kánikula miatt érdemes gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról és a déli órákban kerülni a tűző napot.
Ezt ne hagyja ki!Csalás
Tegnap, 9:06
Pihent és ebédelgetett a szállodában, majd fizetés nélkül távozott
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre