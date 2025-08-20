Kiadták a figyelmeztetést: heves zivatarok csapnak le a déli vármegyékre

Figyelmeztet a HungaroMet Zrt. előrejelzése. A meteorológusok szerint Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád területén a zivatarok nem csupán villámokkal, hanem viharos, 60-80 km/órás széllökésekkel és jégesővel is érkezhetnek csütörtök délután.

A madárkiállítás látogatói sem számítottak arra, hogy a közelgő heves zivatarok miatt hirtelen elsötétül az ég a rendezvény felett. Fotó: Hunaromet

Heves zivatarok miatt narancs riasztás csütörtökre a déli vármegyékben

Az ország déli részére emiatt másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki, míg szinte mindenhol máshol elsőfokú (sárga) jelzés van érvényben. A veszély azonban nem áll meg a villámoknál és széllökéseknél: rövid idő alatt akár 25-30 milliméternyi eső is lezúdulhat, felhőszakadások kíséretében.

A szakemberek szerint a zivatarok már a reggeli órákban megjelenhetnek az ország északkeleti részén, ám a fő hullám délután érkezik délnyugat felől, és az esti órákban akár rendszerbe is szerveződhet. Ez pedig azt jelenti, hogy a késő esti órákig tartós, intenzív viharokra kell felkészülni.

Mindeközben Békés és Csongrád-Csanád vármegyében a hőség is fokozza a veszélyt: a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 Celsius-fokot, így a fülledt, forró levegő tovább erősítheti a zivatarokat.

A meteorológusok előrejelzése szerint a viharos időjárás csütörtök éjféltől fokozatosan gyengülhet, de teljesen nem szűnik meg – így a következő napokra is maradhat a bizonytalan, veszélyekkel teli légkör.