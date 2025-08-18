Meglepő fordulat vár a hőmérsékletben

A holnapi időjárás a kora reggeli órákban még nyugodt lesz, alig néhány felhő úszik majd az égen, a szél gyenge marad, így kellemes kezdésre számíthatunk. Az ország nagy részén 10 és 17 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny völgyekben akár 6-9 fokig is lehűlhet a levegő, ezért ilyenkor még jól jöhet egy könnyű kabát vagy pulóver.

A holnapi időjárás is egész kellemes lesz. Fotó: Dm

A holnapi időjárás nem tartogat nagy hőséget

Felhőtlen hajnal után napközben sok napsütésre készülhetünk, legfeljebb néhány gomolyfelhő jelenhet meg az égen, de csapadék nem várható. A szél csak helyenként élénkülhet meg, többnyire nyugodt marad a légkör. Délutánra 26 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet, így nyárias öltözet lesz a legpraktikusabb. A naptejet érdemes előkészíteni, mert a derűs időben a napsütés könnyen lepiríthat.