Felforrósodik a levegő Csongrád-Csanád vármegyében

A holnapi időjárás Csongrád-Csanád vármegyében kánikulát és sok napsütést hoz. A reggeli órákban még 15–20 °C körüli hőmérsékletre számíthatunk, de a nap folyamán gyorsan emelkedik a hőmérséklet, délutánra 33–36 °C közé melegszik a levegő.

A holnapi időjárás igazi nyarat hoz még augusztus végén. Fotó: DM

A holnapi időjárás meleget, kevés felhőt hoz

Csapadék nem várható, a nap szinte zavartalanul süt majd. A déli szél időnként megélénkülhet, de ez alig hoz enyhülést a nagy melegben. A HungaroMet adatai alapján veszélyes időjárási jelenségek, például zivatar vagy viharos szél nem fenyegetik a térséget, így a holnapi időjárás alapvetően kedvez a szabadtéri programoknak. A napközbeni erős UV-sugárzás és a hőség miatt azonban ajánlott árnyékot keresni, naptejet használni és elegendő folyadékot fogyasztani.