Nem lesz menekvés a hőség elől, brutális meleg jön holnap

Maradjunk hűvös helyen.

Delmagyar.hu

A holnapi időjárás Csongrád-Csanád vármegyében igazi kánikulát ígér. A hőmérséklet a délutáni órákban elérheti a 36 °C-ot, miközben az éjszaka sem hoz igazi felfrissülést, hiszen a levegő csak 21 °C-ig hűl vissza. A nap túlnyomó része napos, csapadék nem várható, viszont a déli-délnyugati szél időnként élénk, néhol erős lökésekkel nehezítheti a hőség elviselését. A ragyogó napsütés tehát adott, de a hőérzet a valóságosnál is melegebb lehet.

Szökőkút a Dugonics téren, a holnapi időjárás itt kellemesebb lehet
A holnapi időjárás megviselhet mindenkit. Fotó: DM

A holnapi időjárás is meleget hoz

A HungaroMet narancssárga riasztást adott ki a Dél-Alföldre, amely különösen az idősek, gyermekek és krónikus betegségben szenvedők számára jelenthet veszélyt. A holnapi időjárás miatt érdemes a legforróbb órákban árnyékban maradni, könnyű ruházatot viselni és folyamatosan pótolni a folyadékot. Aki teheti, reggel vagy késő este intézze szabadtéri teendőit, hiszen a napközbeni kánikula rendkívül megterhelő lehet.

 

