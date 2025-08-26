El se hiszed, milyen meleg vár ránk holnap a vármegyében!

A holnapi időjárás Csongrád-Csanád vármegyében igazi nyárias képet mutat majd. A kora reggeli órákban 13–16 °C körüli hőmérsékletre és többnyire derült, helyenként felhős égre számíthatunk. Csapadék nem valószínű.

A holnapi időjárás igazi nyárvégi meleget hoz majd. Fotó: DM

A holnapi időjárás igen kellemes lesz

A délelőtt gyors felmelegedést hoz, délutánra pedig kifejezetten meleg, 31–33 °C-os csúcshőmérséklet várható. A nap nagy részében zavartalan napsütés ígérkezik, így a vármegyében kellemes, száraz, igazi késő nyári időben lesz részünk.

Az esti órákban is enyhén meleg marad az idő, 27–30 °C körüli értékekkel, tiszta égbolttal. A holnapi időjárás tehát kedvez minden szabadtéri programnak, legyen szó kirándulásról, sportolásról vagy strandolásról.