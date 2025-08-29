augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

35°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Vége a hőségnek? Mutatjuk, mit ígér a holnapi időjárás Csongrád-Csanád vármegyében

Címkék#Tisza#levegő#hőség

A holnapi időjárás tehát a kellemes nyárvégi napok hangulatát hozza el Csongrád-Csanád vármegyében.

Delmagyar.hu

A holnapi időjárás Csongrád-Csanád vármegyében végre enyhülést hoz a forró napok után. 

Szeged felülről, a Tisza partján enyhe lesz a holnapi időjárás.
Enyhül a holnapi időjárás a Tisza partján. Fotó: tokar

A szombati csúcshőmérséklet várhatóan 28 °C körül alakul, az éjszaka pedig kellemesen friss, 17 °C körüli értékekre hűl a levegő. A nap alapvetően napos lesz, de délutánra időnként gomolyfelhők is megjelenhetnek az égen, így a levegő nem lesz olyan fojtogató, mint a korábbi kánikulai napokon.

A HungaroMet figyelmeztetése szerint a hőség hatása még érezhető, de már nem extrém. A szabadban töltött programokhoz ideális idő várható: érdemes könnyű ruházatban, napvédelemmel készülni a délutáni órákra, az esték viszont már frissítőbbek lesznek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu