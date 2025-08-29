Vége a hőségnek? Mutatjuk, mit ígér a holnapi időjárás Csongrád-Csanád vármegyében

A holnapi időjárás Csongrád-Csanád vármegyében végre enyhülést hoz a forró napok után.

Enyhül a holnapi időjárás a Tisza partján. Fotó: tokar

A szombati csúcshőmérséklet várhatóan 28 °C körül alakul, az éjszaka pedig kellemesen friss, 17 °C körüli értékekre hűl a levegő. A nap alapvetően napos lesz, de délutánra időnként gomolyfelhők is megjelenhetnek az égen, így a levegő nem lesz olyan fojtogató, mint a korábbi kánikulai napokon.

A HungaroMet figyelmeztetése szerint a hőség hatása még érezhető, de már nem extrém. A szabadban töltött programokhoz ideális idő várható: érdemes könnyű ruházatban, napvédelemmel készülni a délutáni órákra, az esték viszont már frissítőbbek lesznek.