Holnap strandidő vagy esernyő? Íme az előrejelzés Csongrád-Csanád vármegyére

A holnapi időjárás Csongrád-Csanád vármegyében őszies arcát mutatja: kora reggel még hűvös, 10–12 fokos levegő és helyenként felhős égbolt fogadja a térségben élőket, de gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Délelőtt már 15–18 fok körül alakul a hőmérséklet, és egyre több napsütés érkezik.

A holnapi időjárás kellemes őszből nyári időbe fordul át. Fotó: DM

Majd a délután igazi késő nyarat idéz majd, 27–29 fokos csúcshőmérséklettel és nagyrészt derült éggel. A szél mérsékelt marad, csapadék nem valószínű, így a szabadidős programokat semmi sem zavarja. A holnapi időjárás tehát kellemes, napos és meleg lesz a vármegyében.