Ködös hajnal után, hétfőn csökken a felhőzet

A holnapi időjárás többnyire derült, nyugodt időt hoz, de keleten még előfordulhat eső vagy zivatar. Hajnalban többfelé párássá, ködössé válhat a levegő, a hőmérséklet 12–18 fok közé csökken.

A holnapi időjárás során országszerte csökken a felhőzet, reggelre jellemzően derült vagy kissé felhős ég várható, bár keleten felhősebb tájak is lehetnek. 

Holnapi időjárás: csökken a felhőzet, többnyire derült idő várható, de keleten még eső és zivatar is előfordulhat. Fotó: DM

Holnapi időjárás előrejelzés 

Az északi térségekben hajnalban párássá válik a levegő, helyenként köd képződik. Keleten még előfordulhat eső, zápor, helyenként zivatar, de a nap folyamán egyre kevesebb helyen számíthatunk csapadékra. Többfelé szélcsend várható, a Dunántúlon a szél délnyugatira fordul, de mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű – írja a HugaroMet előrejelzése. 

 

