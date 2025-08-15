Az Alföldön szombaton tetőzik a hőség, 39 fokot is mérhetnek, miközben az aszály miatt a kukorica több helyen cső nélkül marad

Tombol a hőség Európában. Franciaországban, Bordeaux-ban már a hét első napján 41,6 fokkal új abszolút helyi rekord született, Toulouse-ban este 23 órakor 33 fok volt. Lyon környékén is 40 fok fölé ugrott már a hőmérséklet az elmúlt napokban. Nincs jobb idő a dalmát tengerparton sem: Dubrovnikban 38,9, Sibenikben 39,5 fokkal döntöttek csúcsot.

Szombaton tetőzik a hőség, akár 39 fokot is mérhetnek, miközben az aszály miatt a kukorica több helyen cső nélkül marad a földeken. Fotó: Shutterstock

Nálunk szombaton tetőzik a hőség

Hazánkban is napról napra egyre melegebb van, az emelkedésnek pedig még nincs vége. Hozzánk a hőség tetőpontja szombaton érkezik, a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzése szerint délután 33 és 39 fok között alakulhat a csúcsérték - árnyékban. Ráadásul a legnagyobb forróság - ahogy az általában lenni szokott - éppen az Alföldön lesz. Sajnos az éjszakai enyhülés is egyre csekélyebb volt már az elmúlt napokban: már nagy területen nem süllyedt 17, 18 fok alá a hőmérséklet, vagyis egyre kevésbé lehet a lakásokat is átszellőztetni, lehűteni.

E tekintetben jó hír, hogy vasárnap érkezik egy hidegfront, mely jópár fokkal, az ilyenkor megfelelő átlaghőmérsékletre, 28-34 fokra enyhíti a levegő hőmérsékletét. A rendkívül száraz levegő viszont továbbra is felettünk marad. Bár vasásnap éppen e keleti országrészben várható nagyobb eséllyel egy-egy zápor vagy zivatar, ez a súlyos aszályhelyzetet nem fogja enyhíteni.

Súlyos az aszályhelyzet

Az elmúlt 30 nap csapadékösszege csaknem országszerte 20-60 milliméterrel a sokéves átlag alatt alakult, az elmúlt 90 napban pedig a keleti, északkeleti és az északnyugati országrészekben 20-60 milliméterrel mérhettünk kevesebbet az ilyenkor szokásosnál, míg máshol 100-140 mm csapadék hiányzik a földekről. Mindezek miatt a felszínközeli és a középső talajréteg országszerte sokat száradt, hazánk területének több mint felén a 25 százalékot sem éri el a felső fél méteres réteg nedvességtartalma a növények számára hasznosítható vízmennyiség arányában. A mélyebb talajréteg pedig már június közepe óta rendkívül száraz.

A nyári növényeket rendkívül megviselte a júniusi, július eleji csapadékhiány, és bár július második hetétől augusztus első hetéig főként északnyugaton és keleten számottevő csapadék öntözte a szántóföldeket, de az állományok sokfelé fejletlenek, zöld tömegük jóval kevesebb az ilyenkor szokásosnál. Az Alföldön kiterjedt területen igen rossz termés várható, a kukoricán például sokfelé nem képződött cső.