Időjárás
1 órája
Igazi nyári nap köszönt ránk szerdán, mutatjuk a részleteket
Kellemes nyári meleg a hónap végén.
Csongrád-Csanád vármegyében augusztus 27-én, szerdán igazi nyári időre készülhetünk. A reggeli órákban még kellemesen friss, 16 fok körüli hőmérséklet várható, napközben azonban fokozatosan erősödik a napsütés. A levegő délutánra 33 fokig melegszik, csapadék nem valószínű, így a forróság zavartalanul érezteti hatását.
Az estére sem ígérkezik jelentős enyhülés: 20 fok alá alig süllyed a hőmérséklet, ami tovább fokozza a nyári hőségérzetet. A szerdai időjárás tehát igazi kánikulát hoz a vármegyébe, így ajánlott a rendszeres folyadékfogyasztás és a könnyű, szellős öltözet.
