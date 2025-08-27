Igazi nyári nap köszönt ránk szerdán, mutatjuk a részleteket

Csongrád-Csanád vármegyében augusztus 27-én, szerdán igazi nyári időre készülhetünk. A reggeli órákban még kellemesen friss, 16 fok körüli hőmérséklet várható, napközben azonban fokozatosan erősödik a napsütés. A levegő délutánra 33 fokig melegszik, csapadék nem valószínű, így a forróság zavartalanul érezteti hatását.

Fotó: DM

Az estére sem ígérkezik jelentős enyhülés: 20 fok alá alig süllyed a hőmérséklet, ami tovább fokozza a nyári hőségérzetet. A szerdai időjárás tehát igazi kánikulát hoz a vármegyébe, így ajánlott a rendszeres folyadékfogyasztás és a könnyű, szellős öltözet.