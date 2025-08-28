augusztus 28., csütörtök

3 órája

A naptár szerint már lehet a végéhez közelít a nyár, de az időjárás máshogy gondolja

Ilyen időre számíthatunk.

Delmagyar.hu

Igazi strandiőre számíthatunk sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel – írja a Köpönyeg.

időjárás
Fotó: DM

Kizárt az eső. Sokfelé lesz erős a déli szél. 34-36 fok köré melegszik a levegő, több helyen már forróság lehet.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

