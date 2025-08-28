Időjárás
3 órája
A naptár szerint már lehet a végéhez közelít a nyár, de az időjárás máshogy gondolja
Ilyen időre számíthatunk.
Igazi strandiőre számíthatunk sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel – írja a Köpönyeg.
Kizárt az eső. Sokfelé lesz erős a déli szél. 34-36 fok köré melegszik a levegő, több helyen már forróság lehet.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Tegnap, 8:53
Szülői gondatlanság miatt szenvedett életveszélyes sérüléseket egy gyermek
2025.08.26. 21:43
Megpecsételődött a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia sorsa – galériával
