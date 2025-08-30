Enyhébb lesz a forróság, de még nincs vége a nyárnak

Augusztus 30-án Csongrád-Csanádban napos idő ígérkezik. A nappali hőmérséklet 26–28 fok körül alakul, reggelre még frissebb, 21–23 fokos levegő várható. A nap folyamán a magas páratartalom miatt melegnek érződik majd az idő, délutánra pedig tovább fokozódik a hőség.

Archív fotó: DM

Este változékonyabbra fordul az időjárás: záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak, a hőmérséklet 18–21 fok közé eshet vissza. A HungaroMet figyelmeztetést adott ki a megyére a hőség és a zivatarveszély miatt, ezért érdemes számolni erősebb széllökésekkel, villámlással és hirtelen lehűléssel is.