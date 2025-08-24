Milyen idővel búcsúzik a nyár? Mutatjuk, mire számíthatsz augusztus végén

Elég változatos arcát mutatta az időjárás augusztus végén: egyik nap még nyári meleg volt, másnap már előkerült a pulóver és az esernyő is a szekrényből. Most összegyűjtöttük, mire számíthatunk augusztus végén, kiderítettük, milyen idővel búcsúzik a nyár 2025-ben.

Hamarosan búcsúzik a nyár. Ilyen lesz az időjárás augusztus végén. Fotó: Karnok Csaba

Ilyen lesz az időjárás augusztus végén

A hét elején fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet hétfőn még 27, kedden 28 fok körül alakul a csúcs, de szerdán és csütörtökön már igazi kánikula vár ránk, akár 32–33 fokkal a Köpönyeg szerint. Éjszaka sem lesz már igazán hűvös, hiszen 16–18 fokra hűl csak le a levegő. A napos, nyárias időt élénk szél kísérheti, így tényleg igazi nyárra készülhetünk.

Augusztus utolsó napjaiban csapadékra számíthatunk. Péntektől záporok, zivatarok érkezhetnek, amik átmenetileg megtörik a meleget. Bár pénteken még 31 fok körüli lesz a csúcs, hétvégére már 27–28 fokra mérséklődik a hőmérséklet.

Így öltözzünk a hőségben

A kánikulás napokon érdemes könnyű, szellős ruhát választani, és nem árt a fejfedő sem, hiszen a tűző nap hamar kifáraszthat. A naptejről se feledkezzünk meg, főleg, ha hosszabb időt töltünk a szabadban.