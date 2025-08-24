augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

20°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Milyen idővel búcsúzik a nyár? Mutatjuk, mire számíthatsz augusztus végén

Címkék#kánikula#időjárás#hőmérséklet#augusztus

Az elmúlt napokban ismét változékony arcát mutatta a nyári időjárás. Az időjárás augusztus végén sok meglepetést tartogat, mutatjuk, mire számíthatunk és hogyan érdemes öltözködni.

Maszlag Edina

Elég változatos arcát mutatta az időjárás augusztus végén: egyik nap még nyári meleg volt, másnap már előkerült a pulóver és az esernyő is a szekrényből. Most összegyűjtöttük, mire számíthatunk augusztus végén, kiderítettük, milyen idővel búcsúzik a nyár 2025-ben. 

időjárás augusztus végén: igazi nyár és meleg
Hamarosan búcsúzik a nyár. Ilyen lesz az időjárás augusztus végén. Fotó: Karnok Csaba

Ilyen lesz az időjárás augusztus végén

A hét elején fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet hétfőn még 27, kedden 28 fok körül alakul a csúcs, de szerdán és csütörtökön már igazi kánikula vár ránk, akár 32–33 fokkal a Köpönyeg szerint. Éjszaka sem lesz már igazán hűvös, hiszen 16–18 fokra hűl csak le a levegő. A napos, nyárias időt élénk szél kísérheti, így tényleg igazi nyárra készülhetünk. 

Augusztus utolsó napjaiban csapadékra számíthatunk. Péntektől záporok, zivatarok érkezhetnek, amik átmenetileg megtörik a meleget. Bár pénteken még 31 fok körüli lesz a csúcs, hétvégére már 27–28 fokra mérséklődik a hőmérséklet.

Így öltözzünk a hőségben 

A kánikulás napokon érdemes könnyű, szellős ruhát választani, és nem árt a fejfedő sem, hiszen a tűző nap hamar kifáraszthat. A naptejről se feledkezzünk meg, főleg, ha hosszabb időt töltünk a szabadban. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu