Milyen idővel búcsúzik a nyár? Mutatjuk, mire számíthatsz augusztus végén
Az elmúlt napokban ismét változékony arcát mutatta a nyári időjárás. Az időjárás augusztus végén sok meglepetést tartogat, mutatjuk, mire számíthatunk és hogyan érdemes öltözködni.
Elég változatos arcát mutatta az időjárás augusztus végén: egyik nap még nyári meleg volt, másnap már előkerült a pulóver és az esernyő is a szekrényből. Most összegyűjtöttük, mire számíthatunk augusztus végén, kiderítettük, milyen idővel búcsúzik a nyár 2025-ben.
Ilyen lesz az időjárás augusztus végén
A hét elején fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet hétfőn még 27, kedden 28 fok körül alakul a csúcs, de szerdán és csütörtökön már igazi kánikula vár ránk, akár 32–33 fokkal a Köpönyeg szerint. Éjszaka sem lesz már igazán hűvös, hiszen 16–18 fokra hűl csak le a levegő. A napos, nyárias időt élénk szél kísérheti, így tényleg igazi nyárra készülhetünk.
Augusztus utolsó napjaiban csapadékra számíthatunk. Péntektől záporok, zivatarok érkezhetnek, amik átmenetileg megtörik a meleget. Bár pénteken még 31 fok körüli lesz a csúcs, hétvégére már 27–28 fokra mérséklődik a hőmérséklet.
Így öltözzünk a hőségben
A kánikulás napokon érdemes könnyű, szellős ruhát választani, és nem árt a fejfedő sem, hiszen a tűző nap hamar kifáraszthat. A naptejről se feledkezzünk meg, főleg, ha hosszabb időt töltünk a szabadban.
