Nyáridéző meleg árasztja el Csongrád-Csanádot

Mutatjuk, milyen idő lesz.

Delmagyar.hu

Augusztus 26-án nyugodt, kora őszt idéző idő várható Csongrád-Csanádban. A hajnali órákban 11–13 fokig hűl a levegő, a reggel pedig friss, többnyire derült lesz. Délelőtt gyorsan emelkedik a hőmérséklet, dél körül már 25 fok környékére melegszik, miközben a napsütést időnként fátyolfelhők zavarhatják meg.

Időjárás: a szegedi Tisza part a napsütésben
Fotó: DM

A délutáni órákban 28–29 fokos maximumra számíthatunk, igazi nyárias hangulatban telhet a nap. Estére lassan mérséklődik a meleg, 19–24 fok körüli értékekkel zárul a kedd, tiszta, kellemes levegőben. Az időjárás összességében kedvez a szabadtéri programoknak és a késő esti kikapcsolódásnak is.

