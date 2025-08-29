augusztus 29., péntek

1 órája

Tikkasztó hőség után zivataros tanévkezdés Csongrád-Csanádban

Címkék#Csongrád-Csanád vármegyében#levegő#hőség

Csongrád-Csanád vármegyében augusztus végén extrém hőségre, szeptember elején pedig nyárias, zivatarokkal tarkított időre számíthatunk.

Delmagyar.hu

Csongrád-Csanád vármegyében nagy hőség várható a HungaroMet előrejelzése szerint. A nappali maximumok 37–40 °C között alakulhatnak, így a kánikula ezen a napon tetőzik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat narancs, illetve piros figyelmeztetést is kiadott a rendkívül magas hőmérséklet miatt. A forróság nemcsak napközben, hanem éjszaka is érezhető lesz, hiszen az éjszakai minimumok sem csökkennek 20 °C alá. A hőség miatt különösen fontos a fokozott folyadékbevitel és a déli órákban a tűző nap kerülése.

Szeged a magasból, háttérben a Tisza, marad a nyári időjárás
Marad a nyári időjárás augusztus végén és szeptember elején is. Fotó: Shutterstock

Milyen lesz az időjárás szeptemberben?

Az iskolakezdés idején, szeptember első napjaiban még mindig nyárias meleg uralja a térséget. Szeptember 1-jén a hőmérséklet 33 °C körül alakulhat, vagyis a tanév indítása forró időjárásban történik. A következő napokban azonban változékonyabbra fordul az idő: szeptember 2-án és 3-án zivatarok, záporok, dörgés kísérhetik a dél-alföldi időjárást. Ez átmenetileg enyhülést hozhat, de a levegő továbbra is fülledt és meleg marad, ami nehezítheti a mindennapi rutint a tanév elején.

A hét második felében, szeptember 4–5. között a hőmérséklet mérséklődik, napközben 28–29 °C körül várható a csúcsérték, több felhővel és változó napsütéssel. A hétvégére, szeptember 6–7-ére ismét visszatérhet a 30 °C körüli meleg, de záporok és zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Összességében tehát az augusztus végi kánikulát lassan váltja fel egy változékonyabb, de továbbra is meleg, nyárias időjárás Csongrád-Csanád vármegyében. Ez azt jelenti, hogy az iskolakezdés forró, de változatos idővel indul, amelyben a nyár utolsó erőteljes hullámai még érezhetőek maradnak.

 

