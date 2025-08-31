augusztus 31., vasárnap

3 órája

Viharos búcsút int a nyár utolsó napja

Címkék#nyár#hőmérséklet#zivatar

A vasárnap záporokkal, zivatarokkal tarkított, helyenként heves időjárást hoz, amelyhez óvatosság ajánlott.

Delmagyar.hu

Augusztus 31-én változékony, csapadékos időre kell készülni az ország nagy részén. A nap folyamán több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok, amelyekhez lokálisan felhőszakadás is társulhat. Rövid idő alatt akár 25–30 milliméternyi eső is lehullhat, így vízátfolyások, átmeneti elöntések is előfordulhatnak, főleg városi környezetben. A hőmérséklet 17–25 fok között alakul, a zivatarokat követően hirtelen lehűlésre is számítani lehet.

időjárás
Fotó: DM

A zivatarokhoz erős szél és helyenként kisebb méretű jégeső is társulhat, emiatt a HungaroMet sárga figyelmeztetést adott ki több térségre. A gyorsan változó időjárás miatt érdemes fokozottan figyelni a közlekedési viszonyokra és kerülni a villámtevékenységnek kitett nyílt területeket.

 

