Szeptemberi derűs időjárás vár ránk

A hajnal friss időjárása után napközben igazi nyárias hangulatban lesz részünk, reggel kabátra lehet szükség, délután viszont már nyárias öltözetben is kellemes lesz a derűs időjárás.

A kora reggeli órákban alig néhány felhő úszik majd az égen, a szél gyenge marad, így nyugodt kezdésre számíthatunk. Az ország nagy részén 10 és 17 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny völgyekben az időjárás 6-9 fokig is lehűlhet, ezért ilyenkor még jól jöhet egy könnyű kabát vagy pulóver.

Időjárás
Felhőtlen hajnal, meleg időjárás napközben. Fotó: Shutterstock

A nappali időjárás már sokkal kellemesebb lesz: a napsütés dominál, legfeljebb néhány gomolyfelhő jelenhet meg, de eső nem várható. A szél csak helyenként élénkülhet meg, többnyire nyugodt marad a légkör. Délutánra 26 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet, így napközben már elegendő a nyárias öltözet, és érdemes naptejet használni, mert a derűs időjárásban a napsütés könnyen lepiríthat.

 

