39 perce

Tikkasztó hőség és derült ég vár ránk pénteken

#országszerte#hőérzet#hőmérséklet#hőség

Az ország nagy részén derült, napos és csapadékmentes időre számíthatunk pénteken.

Csányi Cintia

Az előrejelzés szerint országszerte felhőtlen, száraz idő ígérkezik, csupán gyenge légmozgással. A hőmérséklet hajnalra többnyire 13 és 18 fok közé csökken, azonban a hidegre hajlamos völgyekben ennél jóval hűvösebb lehet. Ezzel szemben a vízpartok környékén, a nagyobb városokban és a magasabban fekvő településeken enyhébb marad az éjszaka.  

Napos nyárias időjárás
Napos, derült időjárás ígérkezik pénteken. Fotó: DM

Időjárás előrejelzés péntekre

Péntek reggeltől egészen éjfélig folytatódik a derült, napos és csapadékmentes időjárás, legfeljebb helyenként jelenhet meg kevés gomolyfelhő. A szél továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad, így a hőérzetet semmi nem enyhíti majd. A nappali csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. A tartós meleg miatt fokozott figyelem javasolt, különösen az idősek, kisgyermekek és a szabadtéren dolgozók számára. A következő napokban sem várható számottevő enyhülés, így a nyári hőség továbbra is velünk marad – írja a HungaroMet.

 

