Tikkasztó hőség és derült ég vár ránk pénteken
Az ország nagy részén derült, napos és csapadékmentes időre számíthatunk pénteken.
Az előrejelzés szerint országszerte felhőtlen, száraz idő ígérkezik, csupán gyenge légmozgással. A hőmérséklet hajnalra többnyire 13 és 18 fok közé csökken, azonban a hidegre hajlamos völgyekben ennél jóval hűvösebb lehet. Ezzel szemben a vízpartok környékén, a nagyobb városokban és a magasabban fekvő településeken enyhébb marad az éjszaka.
Időjárás előrejelzés péntekre
Péntek reggeltől egészen éjfélig folytatódik a derült, napos és csapadékmentes időjárás, legfeljebb helyenként jelenhet meg kevés gomolyfelhő. A szél továbbra is gyenge vagy mérsékelt marad, így a hőérzetet semmi nem enyhíti majd. A nappali csúcshőmérséklet 33 és 38 fok között alakul. A tartós meleg miatt fokozott figyelem javasolt, különösen az idősek, kisgyermekek és a szabadtéren dolgozók számára. A következő napokban sem várható számottevő enyhülés, így a nyári hőség továbbra is velünk marad – írja a HungaroMet.
