Tikkasztó hőséggel érkezik a hétvége

Szombat reggelig nyugodt, derült idő várható, de szombat délutántól érkezhetnek gomolyfelhők, záporok és zivatarok, viharos szél kíséretében.

Csányi Cintia

Az országos időjárás-előrejelzés szerint péntek estétől szombat reggelig döntően derült, csapadékmentes időre számíthatunk, gyenge légmozgással. Szombat hajnalban a hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok közé csökken, azonban a hidegre hajlamos völgyekben ennél hűvösebb, a vízpartok közelében, nagyobb városokban és a magasabban fekvő területeken pedig kissé enyhébb idő várható.

Meleg, napos időjárás
Időjárás: forrósággal érkezik a szombat. Fotó: Szakony Attila / MW

Szombat reggeltől a nap nagy részében napos idő lesz, de délutántól gomolyfelhő-képződés kezdődhet. A magasabb gomolyfelhőkből elsősorban késő délutántól, estétől helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A Dunántúlon az északnyugatira, majd északira forduló szél több helyen megélénkülhet, néhol meg is erősödhet, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 33 és 39 fok között alakul, ami továbbra is kánikulát jelent – írja a HungaroMet

 

