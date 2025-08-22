1 órája
Szakadozó felhők és szeles időjárás várható
Változékony időjárás kíséri napunkat. Eleinte többfelé eső, zápor és zivatar érkezik, majd estére nyugat felől kitisztul az ég, miközben a szél sokfelé viharossá erősödik.
Fotó: Bilanol
A nap első felében többfelé kell számítani esőre, záporra és helyenként zivatarra, főként a Duna vonalától keletre. Estére azonban kelet felé elhagyja térségünket a csapadék, és nyugat felől egyre többfelé felszakadozik, csökken a felhőzet.
A szél is fontos szereplője lesz a mai időjárásnak: északira, északnyugatira fordul, sokfelé megerősödik, a Dunántúlon, a Duna–Tisza közén és a zivatarok környezetében pedig viharossá fokozódhat. A hőmérséklet délután 20 és 27 fok között alakul, így egy könnyű kabát vagy pulóver jól jöhet, főleg a szelesebb tájakon. Ha szabadtéri programot tervezünk, érdemes figyelni az időjárás gyors változásaira és esernyőt is bekészíteni.