augusztus 23., szombat

Bence névnap

17°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

3 órája

Derűs időjárás szeles kísérettel

Címkék#gomolyfelhős#hajnal#hőmérséklet

Szombaton napos-gomolyfelhős időjárás ígérkezik, csapadék nélkül, ám a szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet pedig frissebb reggelt és kellemes nappalt tartogat.

Munkatársunktól

A szombati időjárás alapvetően derűs lesz, sok napsütéssel és gomolyfelhőkkel, de esőre nem kell készülni.

Időjárás
A napos időjárás mellé élénk szél is társul szombaton. Fotó: Shutterstock

 Az északnyugati, északi szél többfelé élénk, helyenként erős lökéseket hozhat, ami miatt érdemes rétegesen öltözködni. A hajnal kifejezetten frissnek ígérkezik, néhol 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet, napközben viszont kellemes, 21–26 fok közötti értékekre számíthatunk. Aki szabadtéri programot tervez, nyugodtan útnak indulhat, de számoljon a szelesebb időjárással.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu