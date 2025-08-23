Előrejelzés
3 órája
Derűs időjárás szeles kísérettel
Szombaton napos-gomolyfelhős időjárás ígérkezik, csapadék nélkül, ám a szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a hőmérséklet pedig frissebb reggelt és kellemes nappalt tartogat.
A szombati időjárás alapvetően derűs lesz, sok napsütéssel és gomolyfelhőkkel, de esőre nem kell készülni.
Az északnyugati, északi szél többfelé élénk, helyenként erős lökéseket hozhat, ami miatt érdemes rétegesen öltözködni. A hajnal kifejezetten frissnek ígérkezik, néhol 10 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet, napközben viszont kellemes, 21–26 fok közötti értékekre számíthatunk. Aki szabadtéri programot tervez, nyugodtan útnak indulhat, de számoljon a szelesebb időjárással.
