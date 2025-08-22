Szakadozó felhők és szeles időjárás várható

A nap első felében többfelé kell számítani esőre, záporra és helyenként zivatarra, főként a Duna vonalától keletre. Estére azonban kelet felé elhagyja térségünket a csapadék, és nyugat felől egyre többfelé felszakadozik, csökken a felhőzet.

A változékony időjárás nyomán estére nyugaton kitisztul az ég. Fotó: Shutterstock

A szél is fontos szereplője lesz a mai időjárásnak: északira, északnyugatira fordul, sokfelé megerősödik, a Dunántúlon, a Duna–Tisza közén és a zivatarok környezetében pedig viharossá fokozódhat. A hőmérséklet délután 20 és 27 fok között alakul, így egy könnyű kabát vagy pulóver jól jöhet, főleg a szelesebb tájakon. Ha szabadtéri programot tervezünk, érdemes figyelni az időjárás gyors változásaira és esernyőt is bekészíteni.